Paura per Zika, William e Kate disertano le Olimpiadi a Rio de Janeiro

Dopo quella di Charlene di Monaco, un'altra defezione reale per le Olimpiadi: a causa dei timori per il virus Zika, nemmeno William e Kate assisteranno ai giochi di Rio de Janeiro. L'unico membro della famiglia reale britannica presente sarà così la principessa Anna, cavallerizza e membro del Comitato olimpico internazionale. Che però non sarà seguita nemmeno dalla figlia: Zara Phillips, medaglia d'argento nel 2012, non è in squadra.

Secondo i media britannici un portavoce di Kensington Palace ha confermato che William e Kate non voleranno in Brasile: i due sono stati combattuti per mesi, ma alla fine, dietro consiglio medico, hanno deciso di non rischiare. La duchessa di Cambridge, infatti, a quanto pare vorrebbe avere presto un terzo figlio, e sarebbe molto preoccupata dai rischi che Zika comporta per i feti, con rischi di deformità e microcefalia.



E nonostante le autorità brasiliane abbiano assicurato che la situazione è sotto controllo, molti grandi nomi dello sport e del jet-set hanno comunque rinunciato all'evento. Compresi la 38enne Charlene di Monaco, ex campionessa di nuoto che alle Olimpiadi di Sydney nel 2000 ha rappresentato il Sud Africa, e il marito Alberto di Monaco, componente della squadra di bob del principato.