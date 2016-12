27 marzo 2014 Un giovedì romano per Barack Obama Prima dal Papa, poi da Napolitano e Renzi Il presidente Usa ha incontrato Bergoglio in Vaticano. Poi il trasferimento al Quirinale per il vertice con il Capo dello Stato. Infine a Villa Madama per il colloquio con Renzi e al Colosseo per una visita Tweet google 0 Invia ad un amico

11:25 - Con l'udienza in Vaticano da Papa Francesco si è aperta la prima giornata romana di Barack Obama. In una Capitale blindata, un lungo corteo di automobili ha accompagnato il presidente statunitense, alla sua seconda visita alla Santa Sede dopo l'incontro con Benedetto XVI del 2009. Il giovedì romano di Obama è poi proseguito con la visita al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Infine, il presidente Usa si è recato a Villa Madama per incontrare il premier, Matteo Renzi, e al Colosseo per una visita.