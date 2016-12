Obama al Papa: "Preghi per la mia famiglia, loro devono sopportarmi"

11:24 - Le battute clou di Barack Obama a Roma. Tra quelle più salienti quella in Vaticano, dove congedandosi dal Pontefice e ricordando che nella sua precedente visita era stato accompagnato dalla moglie e dalle figlie, il presidente Usa ha chiesto a Bergoglio di pregare per loro, spiegando che "loro devono sopportarmi". Ma anche il siparietto sulla cultura con il ministro Franceschini durante la passeggiata al Colosseo.

La prima battuta è stata "come va?" - "Come sta"? ("How are you?"). Sono state le prime parole che il presidente Usa, Barack Obama, ha rivolto a papa Francesco, poco prima che iniziasse l'udienza privata. "E' meraviglioso incontrarla. Grazie tante per avermi ricevuto. E' un grande onore, sono un suo grande ammiratore", ha proseguito il presidente prima di sedersi davanti al Pontefice per l'inizio del colloquio privato.



Dopo l'udienza Obama ha invitato il Papa in Usa - "Perché no?" , ha risposto in spagnolo il Papa all'invito a Washington di Obama mentre quest'ultimo gli mostrava i semi dell'orto della Casa Bianca che gli ha portato in dono. "Questa sembra una carota, - ha detto il presidente - ognuna ha un seme, se ha la possibilità di venire alla Casa Bianca, potrà vedere l'orto".



"Lei è l'unico che subisce più protocollo di me" - "Sua Santità è probabilmente l'unica persona che deve subire più protocollo di me", ha detto il presidente Obama al momento in cui si avviava verso l'uscita della biblioteca insieme al Papa e agli interpreti. E il Papa si è messo a ridere.



Colosseo, "incredibile più grande degli stadi di baseball" - "Eccezionale, incredibile... è più grande di alcuni degli attuali stadi di baseball!". E' l'espressione di ammirazione del presidente Barack Obama durante la sua ultima visita romana al Colosseo, secondo quanto riporta il pool dei giornalisti americani al suo seguito.



Obama a Franceschini: "Cultura? Great Job" - Siparietto sulla cultura nel pomeriggio al Colosseo fra Barack Obama e Dario Franceschini che lo ha accolto fra le meraviglie dell'Anfiteatro Flavio. "Minister of Culture? Great Job!", ha esclamato il presidente Usa stringendo la mano al ministro italiano. "In Italy is the best job", ha replicato sorridente Franceschini.