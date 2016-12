13:45 - La Casa Bianca riassume in un filmato di un minuto e 25 secondi la visita in Italia di Barack Obama. Ma nel video non c'è traccia del premier, Matteo Renzi, e del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nonostante i lunghi colloqui a Villa Madama e al Quirinale. Un esponente politico, in realtà, c'è: è il ministro Dario Franceschini, che ha accolto il Capo di Stato Usa al Colosseo. Ampio lo spazio riservato all'incontro tra Obama e Papa Francesco.