29 dicembre 2014 Norman Atlantic: il comandante salvo "Sto bene, adesso ritorno a casa" Si tratta di Argilio Giacomazzi, 62enne di La Spezia: ha onorato le leggi della marineria lasciando per ultimo la nave

19:21 - Alle ore 14.50, dopo oltre 30 ore dallo scoppio del drammatico incendio in mezzo al Mare Adriatico, anche il comandante della Norman Atlantic Argilio Giacomazzi ha lasciato il traghetto. Lo ha reso noto con un tweet la Guardia Costiera. Giacomazzi, 62 anni, della Spezia, ha coordinato fino all'ultimo istante le operazioni di soccorso dal suo posto a bordo e, come vogliono le leggi del mare, è stato l'ultimo uomo ad abbandonare la nave.

"Sto bene, ora torno a casa" - Poco dopo le 16, una volta completate le operazioni, Giacomazzi è riuscito a mettersi in comunicazione con la sua famiglia a Cadimare, nei pressi della città ligure. "Sto bene, state tranquilli, è finito tutto: tra poco torno a casa'', ha detto il comandante a moglie e figlia. La voce di Giacomazzi ha denunciato stanchezza e sofferenza, ma in una telefonata seppure breve è riuscito a tranquillizzare i famigliari: ''Ora sono in posto sicuro, non vedo l'ora di vedervi''.



Domenica, durante le ore più angoscianti, era stata la figlia Giulia a parlare del padre, che lavora in mare da circa 40 anni. "Non vediamo l'ora di poterlo riabbracciare. Sono momenti molto difficili per la nostra famiglia ma sono certa che mio padre ha fatto e sta facendo tutto il possibile per mettere in salvo equipaggio e passeggeri", aveva aggiunto la ragazza. E fortunatamente, tutto si è concluso secondo i suoi auspici.



L'orgoglio del sindaco di La Spezia - "Il comandante Giacomazzi onora le tradizioni della marineria. E' una figura che riscatta il Paese dopo le ben note vicende". Lo ha detto il sindaco della Spezia Massimo Federigi. Federigi ha avvisato la famiglia di Giacomazzi che il comandante è infine sceso dal traghetto dopo esserne stato al comando fino all'ultimo istante. "Ha gestito le operazioni assieme alla centrale operativa con grande professionalità e grande coraggio. Un bellissimo esempio". La famiglia, con la quale il sindaco è in stretto contatto fin dalle prime ore della tragedia, "è in attesa di sentire il comandante per telefono".