Castro, le ceneri di Fidel inumate nel cimitero a Santiago de Cuba

Il passaggio del corteo funebre per Santiago di Cuba è stato salutato da migliaia di persone che si sono piazzate lungo la strada, al grido di "Yo soy Fidel!". A L'Avana, come a Santiago, sono stati sparati 21 colpi di cannone all'inizio del funerale, che ha concluso i nove giorni di lutto per il padre della rivoluzione cubana, morto il 25 novembre scorso a 90 anni.



"Non ci sono stati discorsi. E' stato tutto molto semplice. Le ceneri sono state interrate davanti a famiglia, governo e funzionari", ha raccontato il ministro dell'Ambiente francese, Segolene Royal, presente al funerale da cui sono state tenute lontane le telecamere e che, contrariamente a quanto atteso non è stato trasmesso dalla televisione di Stato. All'ingresso del cimitero il corteo è stato salutato da una folla al grido di "Viva Fidel".



"E' stato tutto molto sobrio - ha aggiunto Royal - c'erano i funzionari e poi la fila di quanti volevano deporre una rosa". Fidel Castro riposerà al fianco di José Marti, padre dell'indipendenza di Cuba, e di altri eroi nazionali sepolti nel cimitero di Santiago, rimasto chiuso ai visitatori negli ultimi giorni per consentire i preparativi della sepoltura del Comandante.



Sabato sera, davanti a decine di migliaia di persone e alle ceneri del fratello, il presidente Raul Castro ha giurato di "difendere la patria e il socialismo" e ha annunciato che nessun luogo e nessun monumento verrà intitolato a Fidel, nel rispetto delle sue volontà: "Il leader della rivoluzione respingeva ogni forma di culto della personalità".