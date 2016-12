12 luglio 2014 La sexy tifosa diventata modella per acclamazione, perde il posto dopo il safari L'Oreal l'aveva scelta come volto dei propri prodotti, ma le ha ritirato il contratto dopo aver visto lo scatto con la gazzella uccisa durante il safari Tweet google 0 Invia ad un amico

08:18 - L'immagine che la ritrae sorridente inginocchiata accanto a una gazzella uccisa in Africa, un fucile in spalla, è diventata virale così come lo erano stati pochi giorni fa gli scatti che la immortalavano sugli spalti brasiliani mentre tifava per la propria squadra, il Belgio.



Axelle Despiegelaere era diventata famosa per essere stata ingaggiata come modella di L'Oréal, ma la sua passione per i trofei di caccia ha indignato animalisti e non a tal punto da indurre la nota azienda di cosmetica a ritirarle il contratto.



Il post sulla pagina Facebookn della 17enne era accompagnato da questo commento: "La caccia non è una questione di vita o di morte, ma è molto più importante... questo succedeva circa un anno fa ... tutto pronto oggi per dare la caccia agli americani haha".



Axelle si è difesa dalle polemiche dicendo che non era sua intenzione offendere la sensibilità di chi ha guardato l'immagine, ma le scuse non sono bastate a conservare il posto in passerella.