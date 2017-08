E' caccia a Younes Abouyaaqoub , che, secondo gli investigatori, era alla guida del van lanciato sulla Rambla. Il 22enne, dato per morto in un primo momento, potrebbe essere fuggito in Francia su un Renault Kangaroo . Lui e la sua cellula sono simboli di un "nuovo" terrorismo islamico che non aspetta ordini dal Califfo ma agisce da solo in modo rudimentale (car jihad, coltelli e bombe fai-da-te). A colpire Barcellona un gruppo locale, composto da parenti e non infiltrabile dall'esterno . Il loro sacrificio servirà all'Isis come propaganda per nuovi kamikaze . E in quest'ottica la caduta di Raqqa serve per spingere cani sciolti e cellule ibride ad attaccare.

Terza vittima italiana, da 60 anni residente in Argentina - E' un'80enne originaria della provincia di Potenza, ma residente in Argentina la terza vittima italiana dell'attentato: si chiama Carmen Lopardo. In una nota, il ministero degli Esteri argentino ha trasmesso le condoglianze "alla famiglia della signora, cittadina italiana residente nel nostro Paese da più di 60 anni". "Nel momento del tragico attentato, la vittima si trovava a Barcellona da turista", ha precisato il ministero, che sottolinea "la ferma condanna dell'Argentina al terrorismo in tutte le sue manifestazioni".



Le indagini - Alla guida del van il 22enne ancora in fuga? - Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo "El Pais", si fa sempre più strada l'ipotesi che alla guida del van lanciato sulla Rambla non ci fosse, come ipotizzato in un primo momento, il 17enne Moussa Oukabir, ma Younes Abouyaaqoub. Il 22enne marocchino, residente a Ripoll, è tuttora ricercato.



L'ombra dei salafiti di Nassiriya dietro i "terroristi ragazzini" - Nonostante la Spagna non sia un Paese particolarmente colpito dalla radicalizzazione islamista, non sorprende che gli attacchi si siano verificati in Catalogna, una delle tre zone (assieme alle enclavi di Ceuta e Melilla) dove invece il fenomeno si fa più consistente. Qui infatti, specialmente nelle zone rurali e costiere, come spiega il quotidiano "La Stampa", c'è una forte presenza di piccole comunità di immigrati marocchini, spesso braccianti o operai, che frequentano piccole moschee salafite, finanziate da Kuwait e Qatar.



Il salafismo non incita apertamente alla violenza, ma, data la forte componente conservatrice, il passaggio a una visione radicale non è sorprendente. A riprova basti ricordare che l'attentatore suicida che nel 2003 uccise 25 italiani nella base di Nassiriya in Iraq, era proprio un salafita di Vilanova la Geltru, cittadina costiera della Catalogna.