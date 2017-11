clicca per guardare tutte le foto della gallery

Il re di Spagna Felipe VI con la moglie Letizia si è recato in visita ai feriti dell'attentato sulla Rambla a Barcellona. La coppia reale ha prima incontrato medici e sanitari dell'Hospital Del Mar perché le venisse illustrata la situazione e poi ha fatto un giro per i reparti e le camerate per incontrare e salutare i degenti. Tra loro, tanti bambini