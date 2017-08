Barcellona, i colleghi lanciano una colletta per la famiglia di Bruno Gulotta

Come donare - L'azienda ha provveduto a creare uno speciale conto (paypal.me/famigliabrunogulotta) per raccogliere donazioni da destinare alla famiglia del collega, morto nell'attentato di Barcellona. Il denaro servirà alla compagna e ai bambini per ripartire. Per fare una donazione bisogna andare sulla pagina dedicata al conto Famiglia Bruno Gulotta: scrivete nella casella quanto si vuole donare, cliccare sul pulsante blu SUCC e fare l'accesso a PayPal. L'indirizzo email dell'intestatario è themagicvendor@gmail.com.



"Martina e i suoi due figli, piccolissimi - hanno scritto sul sito per motivare la scelta di aprire una raccolta fondi -,devono affrontare una perdita indescrivibile. Forse non possiamo aiutarli ad affrontare il dolore, ma possiamo e vogliamo aiutarli a rendere un po' meno pesante questo tremendo fardello. E chiediamo a tutti voi di aiutarci ad aiutarli".