Barcellona, è il proprietario della Ford bianca la 15esima vittima?

E' giallo intorno alla morte di Pau Peréz Villan, ingegnere 34enne, rinvenuto morto all'interno della sua Ford bianca che ha forzato il posto di blocco dopo la strage della Rambla, a Barcellona, investendo e ferendo un poliziotto. In un primo momento, al ritrovamento della vettura in un parcheggio a Sant Just Desvern, si era pensato che l'uomo facesse parte del commando jihadista; poi la polizia spagnola ha voluto separare e distinguere l'indagine da quella per terrorismo, ma ora si fa più concreta l'ipotesi che il 34enne sia stato accoltellato e ucciso dall'autista del van in fuga per rubargli l'auto. E' dunque Pau Peréz Villan la 15esima vittima dell'attentato di Barcellona?