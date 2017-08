Attentati in Spagna, i quattro arrestati interrogati a Madrid

Gli investigatori sono alla ricerca di maggiori informazioni per capire meglio il funzionamento della cellula terroristica che aveva sede nella città catalana di Ripoll. I quattro sono le uniche persone rimaste in vita delle dodici che secondo gli investigatori componevano il gruppo. La maggior parte di loro viveva nel nord della Spagna, quasi al confine con la Francia, nella città di Ripoll e avevano origini marocchine.



I quattro arrestati - Davanti al giudice sono comparsi Driss Oukabir, il ragazzo che si costituì il giorno dell'attentato per il furto dei documenti, a suo parere sottratti dal fratello Moussa (poi ucciso dalla polizia) e ritrovati all'interno del furgone utilizzato a Barcellona. Il secondo interrogato è Mohammed Aalla, il proprietario dell'Audi utilizzata per l'attacco a Cambrils. Il terzo è Mohamed Houli Chemlal, uno dei sopravvissuti all'esplosione della villetta di Alcanar, il covo della cellula jihadista dove venivano confezionati gli ordigni. L'ultimo è Salah el Karib, titolare dell'internet cafè di Ripoll: secondo quanto riportato dal quotidiano La Vanguardia, il locale è stato utilizzato per trasferire denaro in Marocco.



Francia: "Non eravamo a conoscenza della cellula terroristica": Il ministro dell'interno francese Gerard Collomb ha dichiarato a Bfm Tv che la Francia era ingnara dell'esistenza degli autori degli attacchi di Barcellona, sottolineando che "erano esclusivamente spagnoli".