Attacco a Barcellona, italiana residente in Argentina tra i morti della Rambla

E' un'80enne originaria della provincia di Potenza, ma residente in Argentina la terza vittima italiana dell'attentato di Barcellona. In una nota, il ministero degli Esteri argentino ha trasmesso le condoglianze "alla famiglia della signora Carmela Lopardo, 80 anni, detta Carmen, cittadina italiana residente nel nostro Paese da più di 60 anni". "Nel momento del tragico attentato, la vittima si trovava a Barcellona da turista", ha precisato il ministero.

Nonna Carmela era emigrata a 12 anniEra nata a Sasso di Castalda, un piccolo paese della provincia di Potenza, Carmela Lopardo, di 80 anni, la terza vittima italiana dell'attentato sulla Rambla di Barcellona. La donna, conosciuta come Carmen, era nata il 16 luglio del 1937. Il 5 maggio del 1950, quando non aveva ancora 12 anni, lasciò il paese per trasferirsi in Argentina con la famiglia. Col passare degli anni, secondo quanto si è appreso in Comune, a Sasso di Castalda non è rimasto nessuno della famiglia di Carmen Lopardo.