Turchia, Wikileaks pubblica 300mila mail del partito di Erdogan

Si tratta di un primo scaglione, contenente mail e migliaia di file allegati, provenienti da 762 caselle di posta elettronica con iniziali dalla lettera A alla lettera I. "Abbiamo verificato il materiale e la fonte - aggiunge Wikileaks - che non è collegata in alcun modo agli elementi dietro al tentato golpe o a un partito politico o Stato rivali".



Le e-mail provengono da akparti.org.tr, dominio primario del partito di Erdogan. La mail più recente è stata inviata il 6 luglio 2016, la più datata risale al 2010. Wikileaks fa notare come "le mail associate a tale dominio dovrebbero essere quelle utilizzate per trattare con il mondo".