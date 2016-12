Turchia, resa dei conti dopo il golpe: "Seimila arresti". Erdogan: "Faremo pulizia nello Stato dal virus Gulen"

"Non lasceremo le piazze. Questa non è un'operazione che dura 12 ore. Andremo avanti con determinazione", ha detto Erdogan, ai funerali di alcune vittime del fallito golpe nella storica moschea Fatih di Istanbul. Secondo il ministero degl Esteri, le vittime del fallito colpo di Stato sarebbero 290: 190 civili oltre a 100 militari golpisti.



Arrestato il consigliere militare di Erdogan - Il colonnello Ali Yazici, consigliere militare del presidente, è stato arrestato per complicità nel fallito golpe, come riferisce il quotidiano Daily Sabah, precisando che venerdì sera, mentre Erdogan era nella località balneare di Marmaris, nel sud-ovest del Paese, il colonnello, che dovrebbe sempre essere al seguito del presidente, era ad Ankara. Sarebbe stato Yazici a informare i golpisti che Erdogan si trovava a Marmaris, favorendo così anche il sequestro del suo segretario generale, Fatih Kasirga, poco dopo la fuga del presidente.



Gulen accusa Erdogan - Intanto proseguono le indagini per fare luce sul tentato golpe. L'uomo indicato esplicitamente da Erdogan come la mente del colpo di Stato, il predicatore Gulen, respinge ogni accusa un'intervista al New York Times: "Tutto ciò potrebbe essere stato organizzato dall'opposizione o dai nazionalisti. Vivo lontano dalla Turchia da 30 anni e non sono stato io".



Gulen, che vive in America e che è motivo di forte tensione tra Washington e Ankara, punta poi il dito contro Erdogan: "In quanto credente non possono accusare senza prove, ma alcuni leader organizzano dei falsi attentati suicidi per rafforzare il loro potere, e questa gente ha questo tipo di scenario in testa".