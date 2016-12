All'indomani del golpe fallito in Turchia, emerge bene come il colpo di Stato del 15 luglio sia stato al passo con i tempi. Un golpe 2.0, nonostante il blocco fin dai primi attimi della Rete e dei social network. Perché in quei momenti di tensione, c'è chi tra il popolo ha provato a dimostrare il suo sostegno ai golpisti scattandosi un selfie con loro. E la foto in breve ha potuto fare, nonostante i limiti imposti dal coprifuoco telematico e informativo, il giro del mondo.