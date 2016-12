Kerry e la Merkel avvisano Ankara: "Senza democrazia la Turchia rischia". Ma Erdogan tira dritto

Germania: se istituita pena morte stop a negoziato con Ue - La reintroduzione della pena di morte in Turchia bloccherebbe il negoziato per l'adesione di Ankara alla Ue. Lo ha detto il portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel Steffen Seibert. "Siamo categoricamente contro la pena di morte. Un Paese che la pratica non può essere membro della Ue", ha spiegato definendo "preoccupanti" le affermazioni del presidente Erdogan sulla possibilità della reintroduzione della pena capitale. "L'Unione europea - ha puntualizzato il portavoce della signora Merkel - è una comunità di valori; una comunità che ha deciso che la pena di morte sia al di fuori dei suoi valori. La reintroduzione della pena capitale in Turchia, pertanto, determinerebbe di conseguenza la fine dei negoziati di adesione", ha concluso Seibert.



Erdogan: "Se parlamento vara pena capitale darò ok" - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, approverà la reintroduzione della pena di morte se la misura verrà varata dal Parlamento. Lo ha detto lui stesso nel corso di un'intervista alla Cnn, accusando i golpisti di alto tradimento.



Premier turco: golpisti pagheranno ma secondo diritto - Intanto il premier turco Binali Yildirim, in un'apparente tentativo di rassicurare Usa e Ue, ha detto: "Gli autori del golpe dovranno "rendere contro di ogni goccia di sangue versato", ma comunque "nel rispetto del diritto". Yildirim non ha comunque escluso una reintroduzione della pena di morte.