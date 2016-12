Golpe in Turchia, 47 mandati di arresto per i giornalisti del quotidiano "Zaman"

Non si fermano in Turchia le purghe dopo il fallito golpe del 15 luglio . Questa volta sono stati spiccati 47 mandati d'arresto nei confronti di ex dipendenti del quotidiano "Zaman": sono coinvolti "dirigenti e personale di Zaman, compresi editorialisti", ha riferito un funzionario, definendo la versione del giornale diffusa sino allo scorso marzo la "portabandiera dei media favorevoli" al predicatore Fethullah Gulen .

Zaman, nel mirino di un giro di vite sull'informazione compiuto nella primavera di quest'anno, ha visto molti licenziamenti e il lancio di una nuova linea editoriale.



Almeno 32 professori rimossi dall'università - Almeno 32 professori universitari e 5 membri del personale amministrativo sono stati rimossi dall'università Afyon Kocatepe, nell'Anatolia occidentale, per presunti legami con la rete di Gulen, accusata da Ankara del fallito golpe in Turchia. Lo rende noto lo stesso ateneo. In totale, nelle purghe seguite al putsch, sono stati allontanati finora almeno 1.617 dipendenti di 41 università turche, mentre 234 accademici sono stati arrestati. Sono 15 atenei sono stati chiusi.



"Nel golpe coinvolti 8.651 militari, l'1,5% del totale" - Al tentativo di colpo di stato in Turchia hanno preso parte 8.651 "terroristi in divisa", pari all'1,5% dell'esercito. Lo rende noto un comunicato delle Forze armate di Ankara, secondo cui i golpisti hanno utilizzato 246 mezzi blindati, tra cui 74 carri armati, 35 aerei, 37 elicotteri, 3 navi e 3.992 armi leggere. Tra i soldati, 1.676 erano di basso rango e 1.214 allievi militari. Sui 35 aerei utilizzati, pari al 7% della dotazione complessiva dell'esercito turco, 24 erano caccia da combattimento, mentre 8 erano gli elicotteri d'attacco sui 35 impiegati (8% del totale). I mezzi blindati sono stati invece il 2,7% di quelli a disposizione delle Forze armate.