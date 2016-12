Erdogan: golpe fallito, chi ha partecipato pagherà duramente

"Io sono accanto al mio popolo, non me ne vado da nessuna parte", ha detto il presidente turco nella conferenza stampa tenuta appena atterrato a Istanbul.



Erdogan: "Hanno bombardato la mia casa" - Raccontando i primi momenti del golpe, Erdogan ha spiegato che si trovava a Marmaris", sulla costa egea meridionale. "Dopo che sono partito, l'hanno bombardato. Hanno preso il mio segretario generale".



"Colpo di Stato opera di un piccolo gruppo" - Il tentativo di colpo di stato "è stata opera di un piccolo gruppo all'interno dell'esercito, che ha usato dei blindati. Ho sentito che nelle forze armate ci sono dei contrasti, ma si tratta di un gruppo piccolo contro tutto il resto delle forze armate e delle forze di polizia", ha quindi detto il presidente turco.



"In Turchia regna soltanto il potere della nazione" - "In questo Paese regna soltanto il potere della nazione e questo ve lo dico in quanto presidente della Repubblica", ha quindi aggiunto, invitando "tutta la gente a scendere in piazza". "Noi fermeremo con grande decisione questi tentativi", afferma Erdogan.



"Popolo unito, non cederemo ai golpisti" - "Siamo qui, siamo insieme e andremo avanti, non lasceremo il nostro Paese in mano a invasori e golpisti. Andrà tutto bene", ha poi detto Erdogan. "Tutto il nostro popolo sta aspettando le conseguenze" di quanto accaduto: "ricacceremo indietro i carri armati". "Parliamo di un gruppo di traditori che hanno usato le stesse armi che la nazione gli ha affidato per la propria sicurezza", ha aggiunto il presidente.



"Gruppo Gulen è organizzazione terroristica" - Erdogan ha poi parlato del gruppo che fa capo a Fethullah Gulen, da subito accusato da Erdogan quale mente dietro al tentato colpo di Stato. "Abbiamo sempre detto che si tratta di un'organizzazione terroristica. Stiamo svolgendo la nostra missione e la svolgeremo fino alla fine. Tutto finirà bene".