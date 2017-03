Horizon 2020: l'Europa finanzia gli imprenditori del domani

In tempi di crisi sviluppare un’idea e trasformala in una start-up per lanciare un’iniziativa di successo è diventato comune. Oltre a fondi di investimento e società che fanno da intermediarie tra gli ideatori e i finanziatori, anche l’Unione europea ha deciso di aiutare gli aspiranti imprenditori. Horizon 2020, ad esempio, è il più grande programma europeo di finanziamenti. Premia idee innovative in qualsiasi settore, progetti universitari e borse di studio.