"Internet delle cose", arriva nuova certificazione Ue: più garanzie per apparecchi connessi

Forse pochi se lo ricordano, ma uno degli attacchi hacker più gravi di sempre, che ha bloccato colossi come Netflix, Amazon, Twitter , è stato causato dai cosiddetti " elettrodomestici intelligenti " Si tratta di lavatrici, climatizzatori, termostati ecc. dotati di intelligenza artificiale che si possono regolare anche fuori casa attraverso lo smartphone con un'app. Hacker esperti possono rubare i dati degli utenti anche attraverso questo tipo di apparecchi e non solo dal Pc. L'Unione europea ritiene molto importante il tema della cybersecurity e per proteggere i suoi cittadini gli eurodeputati della Commissione industria hanno elaborato una nuova certificazione per i device connessi alla rete.

Lo scopo del nuovo ducumento è dare maggiore sicurezza ai cittadini al momento dell'acquisto di un "apparecchio intelligente". Il nuovo certificato serve ad assicurare all'acquirente che il prodotto che sta per comprare non ha vulnerabilità rilevate e che rispetta gli standard internazionali.



In alcuni casi il documento sarà volontario, ma "dove appropriato" diventerà obbligatorio e assicurerà che funzioni e dati possano essere usate solo da persone e sistemi autorizzati. Insieme all'approvazione della nuova certificazione, gli eurodeputati hanno deciso di dare maggiore rilevanza all'Enisa, l'agenzia Ue di Cybersicurezza. Hanno proposto un mandato permanente per l'organo, un budget più ampio e più staff.



"Questa decisione è un passo molto importante verso una visione della cybersicurezza a lungo termine per due ragioni. In primo luogo è importante che i consumatori abbiano fiducia nella "tecnologia intelligente". In secondo luogo credo fermamente che l'Europa possa diventare protagonista in materia di cybersecurity", ha detto Angelika Niebler, l'eurodeputata tedesca autrice del rapporto.



Realizzato in collaborazione con Ansa Europa