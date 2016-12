Usa, video di Trump nella propaganda degli islamisti di al-Shabaab

Le immagini del magnate americano Donald Trump, utilizzate nel video del gruppo somalo al-Shabaab per il reclutamento di nuovi militanti, sono state inserite tra quelle del leader del gruppo, Anwar al-Awlaki, ucciso da un drone nel 2011 in Yemen. "Il video - spiega al Arabiya - dura 51 minuti e mostra Trump mentre invoca la chiusura delle frontiere Usa a tutti i musulmani davanti ai suoi sostenitori".



Il filmato, in cui si vede Trump durante i suoi comizi e, in particolare, in quello in cui ha proposto di vietare l'ingresso negli Stati Uniti a coloro che sono di religione musulmana, invita i fedeli islamici che vivono negli Usa a decidere se partire per andare nei Paesi arabi o restare in territorio americano per combattere l'Occidente.



Al-Shabaab cerca di rovesciare il governo somalo sostenuto da Washington, imponendo una versione rigorosa della sharia, la legge islamica, ed è un gruppo legato ad al Qaeda.