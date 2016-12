Usa, tenta di rubare pistola ad agente: "Volevo uccidere Trump"

Stando alla denuncia presentata dall'ufficio del procuratore del Nevada, sabato il giovane aveva avvicinato un poliziotto in servizio al Treasure Island Casino di Las Vegas dove era in corso un evento elettorale a sostegno di Donald Trump e, accorgendosi che l'arma era accessibile, aveva impugnato la fondina dell'agente e il manico della pistola con entrambe le mani.



Il ventenne "ha spiegato che quello sarebbe stato il modo più semplice di procurarsi una pistola per uccidere Trump", affermando inoltre che "se fosse stato libero avrebbe ritentato", riferisce NBCnews sul suo sito.



Un avvocato d'ufficio assegnatogli ha affermato che il giovane è affetto da autismo e che ha tentato il suicidio.



Se Michael Sandford fosse riconosciuto colpevole di "atto di violenza in un luogo privato", rischia oltre dieci anni di carcere e 250mila dollari di multa. Un portavoce del ministero degli Esteri britannico ha chiarito che il consolato locale ha offerto "assistenza dopo l'arresto di un cittadino britannico a Las Vegas", senza ulteriori precisazioni.