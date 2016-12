Usa, sondaggi: Trump non crolla, Hillary in vantaggio di 4 punti

Per la corsa alla Casa Bianca, Hillary Clinton sarebbe avanti solo di 4 punti sull'avversario Donald Trump nell'ultimo sondaggio, a livello nazionale e relativamente poco indicativo per il risultato finale, tra i probabili elettori targato Washington Post-Abc News: 47% a 43%. Stesso vantaggio tra gli elettori registrati. Non molto, considerando anche il margine di errore (4%).

Nonostante l'ondata di accuse di molestie sessuali che ha travolto Donald Trump, e il fatto che la maggioranza delle persone interpellate affermi che le sue scuse per il volgare video sessista del 2005 non sono sincere, la polemica sembra avere solo un minimo impatto sul suo sostegno.



Il sondaggio, nota il Wp, mostra un risultato in qualche modo migliore rispetto ad altri realizzati dopo il video, ma se Clinton manterrà questo vantaggio sino all'election day, esso si dovrebbe tradurre in una considerevole maggioranza di collegi conquistati e in una possobile vittoria schiacciante.