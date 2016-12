Usa, Ryan attacca Trump: "Vuole la nomination? Denunci il razzismo"

Monito dello speaker della Camera degli Stati Uniti, Paul D. Ryan, ai candidati Gop perché denuncino il razzismo. Il deputato repubblicano ha lanciato in questo modo un esplicito messaggio a Donald Trump in seguito alla mancata denuncia del Ku Klux Klan. "Se una persona vuole la nomination del partito repubblicano, non ci possono essere evasioni o giochi. Questo partito non fa leva sui pregiudizi della gente", ha dichiarato Ryan.