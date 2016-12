Usa, quale sarà il futuro dei profili social di Obama e First Lady con l'elezione del nuovo presidente?

Con le elezioni dell' 8 novembre , l'attuale presidente degli Stati Uniti Barack Obama lascerà la Casa Bianca . E non solo. Anche i profili social non gli apparterranno più. Il suo account verrà consegnato virtualmente alla Clinton o a Trump , a seconda del risultato. Tutti i tweet e i post, compresi i contributi audio e le foto, "collezionati" dalla famiglia Obama in questi otto anni verranno invece trasferiti in un nuovo apposito account creato e gestito dagli Archivi Nazionali Americani . Stesso discorso per First Lady e vice presidente.

Obama è stato il primo presidente social: per primo ha avuto l'account Twitter "@Potus", per primo ha fatto un live su Facebook dallo Studio Ovale e per primo ha usato un filtro su Snapchat. Obama, Michelle, Biden e l'amministrazione hanno usato gli account per coinvolgere i cittadini più attivamente. E' stato creato anche un sito per le petizioni: "We the people".



Passerà tutto al nuovo presidente: gli account terranno i followers, ma saranno svuotati dei contenuti, che invece verranno trasferiti nei nuovi account creati ad hoc e gestiti dalla NARA (National Archives and Records Administration) - su Twitter "POTUS44", "FLOTUS44", "WhiteHouse44", su Facebook e Instagram i nomi più 44 - e niente andrà perso.



A questo punto sorge un dubbio: se a vincere dovesse essere Hillary Clinton come verrebbe cambiata la pagina ufficiale della First Lady? O ne verrebbe creata una apposita per Bill? Su Twitter esiste già un account "@FGOTUS" - First Gentleman of the United States - ovviamente non ancora ufficiale. Lo scopriremo l'8 novembre.