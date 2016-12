Usa pronti al voto: Hillary Clinton e Donald Trump si giocano tutto in 15 Stati

La spinta propulsiva di Donald Trump, impetuosa nelle ultime settimane, sembra scemata. Mentre Hillary Clinton appare in vantaggio, in rimonta grazie al rimbalzo delle ultime ore nei sondaggi. Rimbalzo dovuto anche alla decisione dell'Fbi di chiudere definitivamente l'inchiesta sulle email che ha pesato come un macigno sulla candidata democratica. Ma comunque ben 24 milioni di persone hanno votato nel pieno della bufera polemica, prima che l'Fbi chiudesse il caso. E in ogni casao secondo la media del sito specializzato RealClearPolitics, la candidata democratica è avanti di soli tre punti.



L'obiettivo è raggiungere il "magic number" dei 270 grandi elettori necessari per conquistare la Casa Bianca. Clinton al momento ne ha 203 sicuri, contro i 164 di Trump. Ne rimangono 171 in palio. Con la differenza che se alla candidata democratica basta prevalere in due Stati come Florida e Pennsylvania per trionfare, al tycoon serve un difficilissimo filotto di vittorie negli swing state. Ipotesi che potrebbe trasformare l'Election Night in un vero e proprio sprint al fotofinish.



Clinton in testa in New Hampshire e Pennsylvania - Secondo un sondaggio Cnn, la candidata democratica è in testa in New Hampshire e Pennsylvania, due Stati decisivi per garantirle la conquista della Casa Bianca, ma che venivano considerati in bilico nei giorni scorsi. In New Hampshire Clinton ha tre punti di vantaggio, 44% contro 41%, mentre un sondaggio dell'Università statale gliene dava addirittura 11 domenica. In Pennsylvania sempre secondo l'emittente di Atlanta, Clinton ha cinque punti di vantaggio, 47% contro 42%.



Trump: "Il voto sarà una Brexit all'ennesima potenza - A meno di 24 ore dall'apertura dei seggi, il candidato repubblicano Donald Trump è in North Carolina. E attacca professando ottimismo. "Le elezioni saranno una Brexit all'ennesima potenza - ha detto. Votate per me, facendolo farete diventare i vostri sogni realtà".