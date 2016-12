Usa, petizione per rimuovere la stella di Donald Trump dalla Walk of Fame

Anche se destinata all'insuccesso, sta suscitanto molto scalpore negli Usa la petizione online per rimuovere la stella di Donald Trump dalla Walk of Fame a Hollywood. Le firme raccolte sono già 40mila, e seguono una serie di proteste avvenute in prossimità della stella per manifestare il proprio disappunto. La Camera di commercio di Hollywood precisa che la stella di Trump non sarà comunque rimossa.