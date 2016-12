Usa, Michelle Obama: "C'è una persona in cui credo per la presidenza, è Hillary Clinton"

Dal palco della convention democratica di Philadelphia la First Lady uscente Michelle Obama ribadisce il proprio appoggio incondizionato alla Clinton. "C'è solo una persona in cui credo per la presidenza, è Hillary Clinton" afferma. Michelle ha sottolineato che in questa "elezione si decide chi avrà il potere di definire il futuro dei nostri figli. E io credo in Hillary. Ha il temperamento per essere presidente".