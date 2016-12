26 settembre 2016 12:22 Usa, la Clinton idolo delle bambine: "Io potrei essere la prima donna presidente, ma voi sarete le prossime" Una bimba di 7 anni le scrive e la candidata democratica risponde: "Lavora sodo, credi nei tuoi sogni e nulla ti sarà impossibile"

Hillary Clinton ha inviato a una bambina di sette anni una lettera diventata virale in poco tempo. In precedenza, la piccola Lylli aveva chiesto alla madre di scrivere alla candidata democratica per cambiare il proprio nome in Lillary. La risposta, pubblicata dalla madre della bimba all'alba del primo dibattito televisivo, è un vero inno all'emancipazione femminile. La Clinton vuole convincere le donne di essere la sola scelta possibile.

"Mamma voglio diventare presidente quindi devo cambiare il mio nome in Lillary", ha dichiarato con voce seria Lilly durante una cena. Jennifer Rosen Heinz, la madre della bimba, cercando di farle cambiare idea ha così scritto alla Clinton in cerca di un consiglio. Tra lo stupore di madre e figlia, Hillary ha risposto rivolgendosi alla stessa Lilly: "Spero che tu sappia che non devi cambiare nome per diventare presidente: se sogni in grande, lavori sodo e ci credi veramente non ci sarà limite a quello che potrai fare".

Nella lettera la Clinton dice: "Fai sentire la tua voce in classe e alle riunioni al lavoro. Prenditi con orgoglio il merito dei tuoi successi. Abbi fiducia in te stessa. E se non avrai spazio per farti sentire non aver paura di lottare per averlo. Non scoraggiarti. Non mollare. Non arrenderti. Non riunciare a te stessa, ai tuoi sogni, al tuo futuro. Puoi diventare quello che vuoi. Io potrei essere la prima donna a diventare presidente, ma tu, Lilly, potresti essere la prossima".