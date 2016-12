Trump, all'epoca 46enne, ospitava le riprese per la trasmissione natalizia nella Trump Tower. Nel video l'operatore inquadra gruppo di ragazzine fermo davanti a una scala mobile, e a quel punto entra in scena il magnate, che chiede a una delle bambine se sta aspettando per salire. Lei risponde di sì, e a quel punto arriva il commento del tycoon.



Secondo quanto riferisce la stessa Cbs, non è l'unica volta che Trump ha fatto battute del genere. Nel 2006, ospite dello show "The View" in onda su Abc, fece un commento simile sulla figlia Ivanka. "Se Ivanka non fosse mia figlia - disse - uscirei con lei".



Scandali e imbarazzi non fermano comunque la cavalcata di trump verso la Casa Bianca: il tycoon sorpassa infatti Hillary Clinton e, secondo l'ultima rilevazione di Rasmussen Reports, si trova adesso in vantaggio di due punti. Secondo la società specializzata in sondaggi il candidato repubblicano raccoglie ora il 43% delle preferenze degli elettori americani, contro il 41% della ex first lady. E' la prima volta dopo il video scandalo sulle frasi sessiste di Trump e il secondo duello tv tra i due candidati alla Casa Bianca che un sondaggio indica avanti Trump.