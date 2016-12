"Mi dispiace non aver vinto per i valori che condividiamo - ha aggiunto la Clinton -, ma mi sento orgogliosa e grata per questa campagna che abbiamo messo su insieme. Voi rappresentate il meglio dell'America, aver vissuto quest'avventura insieme a voi è stato l'onore più grande della mia vita".



"Impegniamoci sempre, l'America è di tutti" - "La nostra democrazia - ha proseguito la democratica - richiede il nostro coinvolgimento non ogni quattro anni, ma sempre. Dobbiamo rendere la nostra economia un'economia che funzioni per tutti, non solo per chi è al vertice. Abbiamo cercato di unire tutte le persone del Paese per dire che l'America è di tutti: donne, disabili ed omosessuali".



"Mi auguro che Trump abbia successo" - L'ex first lady ha poi dichiarato di augurarsi che Trump abbia successo nel suo mandato presidenziale. "Lo desidero per tutti noi, per costruire un'America migliore, più forte e più giusta".



Alle bambine: "Non rinunciate ai vostri sogni" - "A tutte le bambine dico di non rinunciate mai ai loro sogni e alle loro aspirazioni - ha dichiarato ancora l'ex Segretario di Stato -. E dico che sono grata a questo Paese perché mi ha dato grandi opportunità. E grazie a tutti voi. Nulla mi ha reso più orgogliosa che essere la vostra sostenitrice".



"Non sarò la prima donna presidente, ma ci sarà" - "Ne è valsa la pena - ha detto ancora Hillary Clinton -. Abbiamo bisogno che voi continuiate a lottare e a tutte le donne, soprattutto quelle più giovani, vorrei dire che nulla mi ha reso più orgogliosa di essere la vostra candidata". E, riferendosi alla possibilità che una donna diventi presidente degli Stati Uniti, ha affermato: "Non possiamo ancora sfondare quel soffitto di cristallo, ma un giorno qualcuno lo farà, spero il prima possibile".



"Grazie a Obama e al mio staff" - "A Barack e Michelle Obama: il nostro Paese vi deve tantissimo. Vi ringraziamo per la vostra leadership determinata che ha significato per tanti americani e cittadini del mondo. Avete attraversato questo Paese a nome mio e mi avete dato conforto quando ne avevo bisogno. Sarò per sempre grata ai membri di questo staff, che hanno lavorato instancabilmente. Voi avete messo i vostri cuori in questa campagna. Voglio che ognuno di voi sappia che siete i migliori mai visti".