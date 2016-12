Usa, colpo di teatro di Donald Trump: viaggio a sorpresa in Messico per incontrare il presidente Nieto

Mossa a sorpresa del candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, che in giornata si recherà in Messico per incontrare il presidente Enrique Pena Nieto. Il viaggio arriva poche ore prima di un discorso molto atteso sull'immigrazione. Trump ha annunciato su Twitter di attendere "con molta impazienza" di incontrarsi col capo di Stato messicano.