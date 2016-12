Usa 2016, Trump shock: in futuro più controlli su tedeschi e francesi, attentati colpa loro

"Noi dobbiamo essere più duri - ha aggiunto Trump - e lo saremo, adotteremo standard più duri. Se una persona non può provare quello che deve essere capace di provare non potrà entrare in questo Paese. E' questo il motivo per il quale è avvenuta la Brexit, perché il Regno Unito ha detto di essere stanco di tutto ciò".



L'attacco alla World Trade Organization - Ma non è solo la sicurezza nel mirino del tycoon. Trump infatti ha attaccato frontalmente anche la World Trade Organization: "Quando sarò eletto presidente farò uscire gli Stati Uniti dal Wto se il mio piano per tassare le aziende americane che importano e che vanno all'estero, togliendo posti di lavoro agli americani, sarà bloccato".



Nel dettaglio il candidato repubblicano alla Casa Bianca ha proposto di tassare le aziende che spostano le loro attività all'estero con un'aliquota che va dal 15% al 35%, e ha anche ribadito che una volta alla Casa Bianca rinegozierà o ritirerà gli Usa da accordi commerciali come quello del Nord America (Nafta) o quello fresco di firma come il Trans-Pacific Partnership (Tpp). Nel mirino, l'intesa ancora non raggiunta sul Transatlantic Trade and Investment Partnership (Ttip) con l'Unione europea.