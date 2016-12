Usa 2016, Trump: non pubblico la mia dichiarazione redditi, non sono affari vostri

Donald Trump difende la decisione di non pubblicare la sua dichiarazione dei redditi. "Non sono affari vostri", ha risposto a chi gli chiedeva quale è l'aliquota fiscale che paga. "Dalle mie dichiarazioni la gente non apprenderà nulla di nuovo - ha aggiunto -. Ma quando l'esame delle autorità sarà terminato, le diffonderò, non ho nessun problema a farlo". Trump ha precisato di non avere conti offshore.