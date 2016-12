Usa 2016, Trump "furioso" per le polemiche sul discorso della moglie

Il tycoon Donald Trump - secondo la Cnn - sarebbe " furioso " per la polemica sul discorso tenuto dalla moglie Melania alla convention repubblicana di Cleveland . Alcune frasi pronunciate dall'ex modella, infatti, sono molto simili a quelle proferite da Michelle Obama alla convention democratica del 2008. Su Twitter, il candidato repubblicano si era detto "molto orgoglioso" dell'intervento di Melania, da lui definita "la prossima first lady degli Stati Uniti".

Anche Paul Manafort, il manager della campagna elettorale di Trump, non ha preso bene le critiche al discorso di Melania Trump. "Se sapessi che qualcuno ha copiato, lo licenzierei" - ha dichiarato. In seguito, lo stratega del tycoon ha precisato che "non c'è nessun plagiario", e le presunte parole copiate da Michelle Obama "non sono nemmeno frasi, ma giusto delle espressioni". In una intervista alla Nbc, Melania Trump ha detto che il discorso è stato interamente scritto lei, eccetto "un piccolo aiuto".