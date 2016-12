Usa 2016, Trump dopo il duello tv: accetterò il risultato elettorale ma solo se vinco io

"Naturalmente accetterò un chiaro risultato elettorale, ma mi riserverei anche il diritto di contestare o di depositare un'azione legale nel caso di un risultato discutibile". Ha dichiarato il candidato repubblicano alle presidenziali americane, Donald Trump, durante un comizio in Ohio.



Spunta la decima accusatrice Trump: mi molestò nel '98 - Intanto si allunga la lista delle donne che accusano il tycoon di molestie. La presunta decima vittima si chiama Karena Virginia, e dice che Trump l'ha toccata ripetutamente al seno. Non solo: di fronte alle resistenze il tycoon avrebbe detto: "Non sai chi sono io?". L'episodio risalirebbe al 1998, e si sarebbe verificato durante gli Us Open di tennis, a New York. In una conferenza stampa la donna - accompagnata dal suo legale - ha spiegato di essere una istruttrice di yoga sposata con due figli e di non avere comunque intenzione di sporgere denuncia verso Trump.