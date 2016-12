Il candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, non smorza i toni della sua campagna e si scaglia contro il presidente Barack Obama. "E' lui il fondatore dell'Isis", ripete per ben tre volte il tycoon. Poi rivolge la stessa accusa alla sua rivale, Hillary Clinton: "E' la cofondatrice dell'Isis". Secondo il magnate, Obama e la Clinton sono colpevoli di "aver perseguito politiche che hanno creato un vuoto in Iraq, riempito dall'Isis".

Hillary: "Trump insulta gli Usa" - Hillary definisce le parole del suo rivale l'ennesimo "insulto" all'America. "I commenti del tycoon - dice la candidata democratica alla Casa Bianca - ancora una volta riecheggiano le posizioni di Putin e dei nostri avversari che vogliono attaccare gli interessi americani e la leadership americana".



La lobby delle armi potente alleato di Trump - Intanto Trump, pur avendo perso il sostegno repubblicano (un elettore su 5 vorrebbe che si ritirasse, e secondo un team di esperti del partito sarebbe il presidente più incosciente di sempre), ha guadagnato un potente alleato: la National Rifle Association, la potente lobby delle armi americana. La Nra ha infatti speso milioni di dollari in pubblicità per Trump e i suoi vertici hanno ripetutamente appoggiato il candidato repubblicano. L'alleanza fra Trump e la Nra è legata, secondo alcuni osservatori, alla necessità di sostenersi a vicenda, anche se si tratta di un accordo strano fra un ex sostenitore di controlli per le armi e un'associazione che per tradizione parla per i produttori di armi e i cacciatori.