Usa 2016, Trump al vetriolo: accusa Bill Clinton di aver molestato due donne

Dopo le accuse di aver molestato diverse donne, Donald Trump attacca, via Instagram, Hillary Clinton e il marito. In un primo post la ex first lady viene accusata di pagare differentemente gli uomini e le donne del suo staff, con un vantaggio per i primi. Il tycoon va giù ancora più duro sull'ex presidente Usa, pubblicando un video in cui si sentono le voci di due donne che denunciano presunte molestie da parte di Bill Clinton.

Una donna, Juanita Broaddrick, che nel 1999 accusò Bill di averla violentata nel 1978, parla tra le le lacrime in un clip di un'intervista del 1999 alla NBC. "Nessuna donna dovrebbe subire questo, è stata un'aggressione" ricorda la seconda donna, Kathleen Willey, che nel 1998 accusò Clinton di molestie sessuali, in un brano del 2007.



Il video ruota attorno a una vecchia foto dell'ex presidente con un sigaro in bocca, un'immagine che ricorda una della scene più piccanti rivelate dall'indagine su di lui e sulla sua relazione con la stagista della Casa Bianca Monica Lewinsky. Termina con una foto dei Clinton e il testo "ci siamo di nuovo?", sovrapposta a un audio della risata di Hillary Clinton.



Trump con il video conferma l'intenzione di combattere la probabile candidata democratica alla presidenza anche sul piano personale. "Hanno detto cose su di me molto cattive, e io non voglio stare al gioco, per nulla. Ma hanno detto cose molto cattive. E finchè continuano a farlo, giocherò il gioco che è necessario giocare, penso di averlo dimostrato" ha detto l'immobiliarista in una recente intervista al Washington Post.