Usa 2016, tensione tra i democratici alla vigilia della convention di Philadelphia

Alla fine è stato raggiunto un compromesso in base al quale verrà costituita una commissione che avrà il compito di mettere a punto una riforma per le prossime elezioni. Una riforma che dovrà legare gran parte dei superdelegati ai risultati delle primarie, come avviene per i delegati. Mentre membri del Congresso, governatori e leader del partito potranno continuare a sedere di diritto alla convention con libertà di voto.



La polemica sui superdelegati è stata una costante della campagna di Bernie Sanders, che ha accusato il partito di non voler cambiare le regole per favorire Hillary Clinton.



Tim Kaine, il vice della Clinton "è l'opposto di Trump" - Intanto la Clinton ha presentato il suo vice nella corsa alla Casa Bianca, Tim Kaine, come l'opposto di Donald Trump. "Il senatore Tim Kaine è tutto quello che Donald Trump e Mike Pence non sono", ha detto la candidata democratica in un raduno a Miami, ricordando l'impegno del senatore per i diritti civili, quando era ancora solo un avvocato, e gli anni che trascorse a fianco dei missionari in America centrale.