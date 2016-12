Usa 2016, spray al peperoncino ai contestatori di Trump a Kansas City

"Dovranno spiegare a mamma e papà perché hanno precedenti in fedina penale e perché non possono trovare un lavoro. E sapete cosa? Comincerò a denunciare tutte queste persone e a quel punto avranno un problema", ha dichiarato il tycoon.



Non è la prima volta che si registrano tensioni a eventi organizzati dal candidato favorito alla nomination repubblicana per la corsa alla Casa Bianca. Venerdì Trump aveva infatti sospeso un comizio in programma a Chicago, in Illinois, a causa degli scontri scoppiati fra sostenitori e detrattori.



In quell'occasione il magnate Gop ha accusato sostenitori del democratico Bernie Sanders, definito "il nostro amico comunista". Immediate la replica dell'avversario: "Donald Trump sta mostrando al popolo americano che è un bugiardo patologico".



Cruz vince a Washington D.C. - A pochi giorni dal voto in stati chiave come Ohio e Florida, Donald Trump ha subito una bruciante sconfitta a Washington D. C. e in Wyoming da parte di Ted Cruz (66,3%), che ha conquistato 9 dei 12 delegati in palio alle convention del Wyoming. A Trump, terzo con il 7,2%, è andato un solo delegato.