Usa 2016, sondaggi: Sanders aggancia la Clinton anche a livello nazionale

Bernie Sanders ha agganciato Hillary Clinton anche nei sondaggi nazionali , alla vigilia delle primarie del New Hampshire che lo vedono largamente in testa nelle intenzioni di voto dei democratici. Secondo il sondaggio della Quinnipiac University, il senatore del Vermont è al 42% contro il 44% dell'ex first lady. I dati evidenziano inoltre che, se si votasse oggi per la Casa Bianca, Sanders batterebbe Donald Trump con 10 punti di vantaggio.

Sempre nell'ipotesi di un voto "immediato", la Clinton sconfiggerebbe il tycoon per 5 punti, sarebbe alla pari con Cruz e addirittura perderebbe per sette punti con Rubio. Percentuali che, se confermate, avvalorerebbero la convinzione di Sanders di essere il candidato democratico con maggiori possibilità di essere eletto.



Quella all'interno del partito democratico, insomma, si profila sempre di più come una corsa a due tra Sanders e Clinton, affrontatisi con toni accesi nel duello tv in New Hampshire. Dopo il "pareggio virtuale" in Iowa, con cui "ha sorpreso il mondo", una netta vittoria in New Hampshire potrebbe dare un importante slancio alla candidatura del senatore del Vermont, anche se, con l'ingresso di un forte elettorato afroamericano nei prossimi Stati al voto, il suo percorso verso la nomination appare incerto.



Bernie Sanders ha inoltre bisogno di attirare consensi al di là della sinistra e sta cercando il sostegno degli indipendenti, che tendono a non votare per i candidati favoriti. Nel 2000 e nel 2008, Bill Bradley e Barack Obama furono i più votati dagli indipendenti, ma alla fine le primarie democratiche del New Hampshire furono vinte da Al Gore e Hillary Clinton.