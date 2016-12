Usa 2016, sondaggi media: "Vantaggio di Donald Trump su Hillary Clinton di quasi 6 punti"

Donald Trump guadagna terreno su Hillary Clinton e la stacca di quasi sei punti percentuali, stando a un sondaggio USC Dornsife/Los Angeles Times condotto su base nazionale. Trump registra quindi il 47,2% di preferenze mentre la Clinton il 41,3%. Per il candidato repubblicano si tratta del vantaggio più consistente dopo la convention di luglio. In un precedente sondaggio invece i due candidati erano testa a testa.

Trump: società ai miei figli se divento presidente - Intanto continua la campagna elettorale. Donald Trump ha promesso che se verrà eletto alla Casa Bianca taglierà i legami con le sue società, trasferendole ai figli e ai manager. Questa soluzione offre però meno garanzie a differenza dei "blind trust" (cioè affidare l'azienda a terzi), scelto da molti dirigenti eletti a cariche pubbliche. Il candidato repubblicano, inoltre, ha assicurato che venderà alcuni suoi beni stranieri per evitare conflitti di interesse in politica estera.



Trump con il colesterolo alto, ma lo stato di salute è "eccellente" - Dopo le polemiche sullo stato di salute di Hillary Clinton, anche il candidato repubblicano per la Casa Bianca ha fornito al Washington Post un certificato medico firmato dal suo dottore di fiducia, Harold N. Bornstein, da cui emerge che sulla base degli ultimi test effettuati il tycoon è in sovrappeso e presenta un livello alto di colesterolo. In generale tuttavia lo stato di salute del candidato è descritto come "eccellente".