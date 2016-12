Usa 2016, sfida finale Trump-Clinton Casa Bianca: "Il tycoon ci preoccupa"

Quello che dice Donald Trump - aggiunge Earnest - "è chiaro che ha un impatto sulla reputazione del nostro Paese". Il portavoce di Washington ha inoltre ribadito che per il presidente Barack Obama il candidato repubblicano "non diventerà mai presidente".



In campo democratico, la Clinton è avanti di quasi 20 punti su Bernie Sanders, col 55% delle preferenze contro il 38% del senatore. Nel "Super martedì" sono in palio 641 delegati del Gop e 1.034 del partito democratico. Si voterà alle primarie e ai caucus in Alabama, Arkansas, Colorado, Georgia, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont e Virginia. Solo gli elettori del Gop voteranno invece in Alaska e Wyoming, mentre quelli democratici nelle Samoa americane.