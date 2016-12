Usa 2016, Obama ufficializza il suo appoggio a Hillary Clinton: "Nessuno meglio di lei per la Casa Bianca"

Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama , annuncia il suo appoggio a Hillary Clinton nella corsa alla Casa Bianca . "Non vedo l'ora di scendere in campo e fare campagna per lei", dice Obama in un video. "Non credo che ci sia mai stato nessuno altrettanto qualificato per quel posto" da presidente, spiega ancora.

"So quanto sia difficile fare il presidente degli Stati Uniti, per questo credo che Hillary Clinton sia la persona giusta", ha detto Obama nel video pubblicato sul sito della candidata democratica poco dopo l'incontro avuto con Bernie Sanders alla Casa Bianca. "Ha il coraggio, la compassione e il cuore per portare a termine le cose". Obama cita poi il lavoro di Hillary da Segretario di Stato: "Ho visto la sua capacità di giudizio, la sua tenacia, il suo impegno per i nostri valori e la sua determinazione a dare un'opportunità a tutti gli americani".



"Sono onorata di averti con me", è stata la replica di Hillary su Twitter. "Sono pronta a partire!", ha aggiunto, sottolineando che per lei "significa tantissimo". "È una gioia assoluta e un onore il fatto che il presidente Obama e io, negli anni, siamo passati dall'essere accaniti avversari a veri amici". I due saranno in piazza insieme mercoledì 15 giugno, in Wisconsin, esattamente il giorno dopo l'ultimo appuntamento delle primarie democratiche a Washington Dc.