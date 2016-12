Usa 2016, Obama teme esplosione di violenza se Trump sconfitto | Ivanka: mio padre accetterà risultato

Barack Obama è preoccupato da una possibile esplosione di violenza se Donald Trump perderà le elezioni per la Casa Bianca l'8 novembre. Lo ha detto nel briefing quotidiano con la stampa Josh Earnest, portavoce della Casa Bianca, sottolineando che per Obama non c'è spazio nella democrazia americana per chi voglia usare la violenza a scopi politici.