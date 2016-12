Usa 2016, Obama stronca Trump: "La presidenza non è un reality"

"La presidenza non è un reality show: credo che si debbano prendere molto sul serio le dichiarazioni che Donald Trump ha fatto nel passato". Lo ha detto il presidente uscente degli Stati Uniti, Barack Obama, parlando del magnate newyorchese. "C'è una chiara divisione all'interno del partito repubblicano - ha aggiunto -. Saranno gli elettori che decideranno se Donald Trump parla per loro e rappresenta i loro valori".

"Mi preoccupa l'enfasi dei media sul circo, non è qualcosa che possiamo permetterci" afferma Obama, sottolineando che è importante prendere ''seriamente'' le dichiarazioni rilasciate finora da Donald Trump. Gli americani ''devono essere informati in modo efficace''.



"Non seguo i tweet di Trump, è una delle mie regole generali", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, rispondendo alla domanda di un giornalista sul tweet pubblicato da Trump che lo ritrae mentre mangia tacos.



Clinton e Sanders da'accordo su molti temi - "Il senatore Sanders ha fatto un lavoro straordinario" portando all'attenzione dei temi importanti. Ma "c'è una forte intesa" tra Hillary Clinton e Bernie Sanders "se guardate al 95% degli argomenti. Non c'è tra i due democratici quella forte divisione che abbiamo visto in alcuni dibattiti repubblicani", ha infine affermato Obama, parlando dalla Casa Bianca.