Usa 2016, Obama: "I leader mondiali sono preoccupati da Trump". La replica del tycoon: "E' una cosa buona"

Obama ha detto che molte delle proposte del candidato repubblicano alla Casa Bianca rivelano ignoranza su quanto accade nel mondo, un atteggiamento sprezzante e un interesse ad accaparrarsi "tweet e titoli di giornale". Quanto afferma Trump è in contrasto con le proposte della sua campagna "make America safe".



Il presidente ha anche minimizzato le preoccupazioni dei democratici sulla battaglia per le primarie tra Hillary Clinton e Bernie Sanders. A volte, ha osservato, combattendo nelle primarie si diventa "scontrosi". Ma la differenza tra democratici e repubblicani quest'anno è che i candidati democratici non sono ideologicamente diversi, ha aggiunto Obama.



La replica di Trump: "E' una cosa buona" - "Se i leader mondiali sono scossi da me è una cosa buona", ha detto Donald Trump rispondendo a Obama. In passato il capo della Casa Bianca aveva già attaccato il magnate, ricordando che la presidenza degli Stati Uniti "non è un reality show", come quelli cui il miliardario era solito fare da mattatore.