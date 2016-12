Usa 2016, Melania Trump scende in campo: "Sono orgogliosa di Donald"

Melania Trump, fino ad ora assente nella campagna elettorale Usa, scende in campo a fianco del marito, il magnate Donald Trump, grande favorito per la candidatura repubblicana nella corsa alla Casa Bianca. Durante un comizio elettorale in Wisconsin, la 45enne ex modella di origine slovena ha preso infatti la parola per sostenere il tycoon: "E' un grande leader, sono molto orgogliosa di lui".