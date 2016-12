Usa 2016, Melania Trump minaccia querela contro People Magazine

Melania Trump minaccia di querelare People Magazine per l'articolo pubblicato dalla giornalista Natasha Stoynoff che afferma di essere stata molestata da Donald Trump nel suo resort di Mar-a-Lago, in Florida, nel 2005. Melania ha pubblicato sul suo profilo Twitter la lettera inviata dai suoi legali al magazine in cui chiede le scuse e il ritiro entro 24 ore di alcune affermazioni che la riguardano e che ha definito "false".

Se votassero solo gli uomini vincerebbe Trump, spunta l'hashtag #repealthe19th - #repealthe19th, ovvero "per revocare il 19/o emendamento" della costituzione americana che riconosce alle donne il diritto di voto. E' l'hashtag che circola nelle ultime ore su Twitter e, stando anche a indicazioni della Bbc, sembra prendere piede dopo la diffusione di alcuni calcoli secondo cui il candidato repubblicano per la Casa Bianca Donald Trump prevarrebbe nella corsa se soltanto gli uomini dovessero recarsi alle urne il prossimo 8 novembre.



In particolare, il blog "FiveThirtyEight", specializzato in calcoli sulla base di sondaggi, ha delineato una mappa con l'esito delle presidenziali americane nel caso in cui votassero soltanto gli uomini o soltanto le donne, scrive ancora la Bbc. Emerge così che, nel caso in cui si contassero soltanto i voti delle donne, vincerebbe la candidata democratica Hillary Clinton con 459 voti elettorali rispetto agli 80 a favore del candidato repubblicano Donald Trump. Prevarrebbe invece quest'ultimo se votassero soltanto gli uomini, con 350 voti elettorali a suo favore e 188 per Hillary Clinton. La soglia minima per conquistare la presidenza Usa è di 270 voti elettorali.